Catalin Hlistei va juca la Universitatea Cluj. Si-a inceput cariera la UTA Arad

"U"Cluj bifeaza un nou transfer si isi consolideaza lotul pentru noul sezon din SuperLiga Romaniei. Catalin Hlistei (27 ani) este cel mai nou jucator al echipei Universitatea Cluj. Mijlocasul care evolueaza in banda stanga s-a alaturat lotului condus de Erik Lincar in cantonamentul din Austria.Catalin Hlistei si-a inceput cariera in fotbal la UTA Arad, unde a evoluat la echipele de juniori. S-a alaturat echipei de seniori in iulie 2014. A bifat 22 de aparitii in sezonul 2015-2016 cand a ... citeste toata stirea