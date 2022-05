Cateva zeci de mii de persoane au incercat sa intre fara bilet la finala Ligii Campionilor

Ministrul francez al Sporturilor, Amelie Oudea-Castera, a declarat, luni, ca "30.000-40.000 de persoane" fara bilet sau cu bilete false au incercat sa intre fraudulos pe Stade de France la finala Ligii Campionilor, dintre Real Madrid si Liverpool (1-0), informeaza lequipe.fr.Ea a aparat, luni, masurile autoritatilor luate in jurul Stade de France pentru finala Liverpool-Real Madrid din Liga Campionilor, in conditiile in care incidentele au dus la amanarea startului meciului si au infuriat ... citeste toata stirea