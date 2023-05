Anchetatorii, in cazul de suspiciune de dopaj in cazul Simonei Halep, amana audierea acesteia pentru ca, cel mai probabil, redeschid noi probe. Sportivilor le sunt recoltate astfel de probe biologice care sunt pastrate timp de 10 ani. Jucatoarea de tenis Simona Halep s-a aratat extrem de revoltata de faptul ca nu este audiata, in cazul de dopaj, de mai bine de sase luni de cand a fost suspendata.Ea si-a exprimat nemultumirea si pentru faptul ca, acum cateva zile, anchetatorii au anuntat ca au ... citeste toata stirea