Ce a declarat Ons Jabeur dupa ce a pierdut finala de la US Open

Sportiva tunisiana Ons Jabeur a afirmat ca este dezamagita, dar increzatoare pentru viitor, dupa ce a pierdu finala de la US Open. Jabeur este convinsa ca este una dintre jucatoarele care vor castiga turnee de Grand Slam."Sunt trista, putin dezamagita, dar cu multa speranta pentru urmatoarele turnee. Stiu ca am dat totul. Ea a jucat extraordinar. Dar este Iga (Swiatek), cand e in finala, joaca asa. Cu siguranta am multe de invatat din aceasta finala. Dar sunt fericita ca am reusit sa ajung ... citeste toata stirea