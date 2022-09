Ce a spus Carlos Alcaraz dupa ce a castigat US Open si a devenit lider ATP

Spaniolul Carlos Alcaraz a afirmat ca si-a dorit de multa vreme sa ajunga numarul 1 mondial si sa castige un turneu de grand slam. El spune insa ca noul statut nu il va shimba si va ramane "cu picioarele pe pamant"."Am visat de multa vreme, sa fiu numarul 1, sa castig un titlu de Grand Slam. Am muncit foarte mult. E greu sa vorbesc despre asta, sunt prea multe emotii... Am doar 19 ani, e foarte special. Am spus ca nu este timpul sa fiu obosit. In finala de Grand Slam, trebuie sa dai totul. ... citeste toata stirea