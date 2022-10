Ce-au fost si ce-au ajuns. Poli joaca azi cu o fosta campioana a Romaniei, aflata acum in subsolurile esalonului doi

De la ora 11:00, la Timisoara, Ripensia - Politehnica Iasi, in etapa a IX-a a Ligii a II-a de fotbal.Politehnica Iasi are astazi un prilej excelent pentru a-si conserva pozitia direct promovabila pe care o ocupa in esalonul doi. Formatia antrenata de Claudiu Niculescu, care se situeaza pe locul II al clasamentului, la un punct de lider, Otelul Galati, si cu un punct mai mult fata de Csikszereda, se confrunta in runda a IX-a a campionatului cu o formatie modesta, Ripensia Timisoara.Macinata ... citeste toata stirea