CE Gimnastica artistica: Echipa feminina a Romaniei nu a reusit sa ajunga in finala, dar s-a calificat la Mondiale

Echipa feminina a Romaniei nu a reusit sa se califice in finala de sambata, dupa ce a ocupat locul al noualea in calificari, joi, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Munchen. In ciuda acestui rezultat, Romania a obtinut "biletul" pentru Campionatele Mondiale din acest an.La individual-compus, Ana Barbosu s-a clasat pe locul 7 si este singura din delegatia Romaniei care va evolua in finalele pe aparate - la barna si sol.Calificarile senioarelor de joi au avut o tripla miza: ... citeste toata stirea