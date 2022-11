CE handbal feminin: Detinatoarea trofeului, Norvegia, prima semifinalista a editiei din 2022

Campioana europeana en-titre Norvegia este prima semifinalista a editiei din 2022, dupa ce a invins, luni, reprezentativa Sloveniei, scor 26-23 (16-15), in grupa principala I.Norvegia are 8 puncte, neinvinsa, si nu mai poate pierde un loc in semifinale inaintea ultimei etape, cand sunt programate partidele Norvegia - Danemarca, Croatia - Suedia si Ungaria - Slovenia.In grupa II, a Romaniei, campioana olimpica Franta este si ea la un pas de semifinale (6 puncte, neinvinsa), iar marti va ... citeste toata stirea