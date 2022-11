CE handbal feminin: Romania, invinsa si de campioana olimpica Franta in grupa C

Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa luni, la Skopje, de campioana olimpica Franta, scor 35-21 (17-11), in al doilea meci din grupa C a Campionatului European. Urmatorul meci va fi miercuri, cu Macedonia de Nord, pentru calificarea de pe locul 3 in grupele principale, pentru care au obtinut deja "biletele" Franta si Olanda.Principalele marcatoare pentru Romania au fost Neagu 5 goluri, Grozav 5, Lixandroiu 4, iar de la Franta s-au remarcat Nze Minko 6 si Foppa 5 reusite, dupa ... citeste toata stirea