Ce lot a ales Iordanescu pentru meciul cu Muntenegru. Tricolorii vor evalua in alb

Tricolorii vor evolua in echipament alb in meciul cu Muntenegru, programat la ora 21.45, in prima etapa a grupelor Ligii Natiunilor.La partida de la Podgorica sunt asteptati 8.000 de spectatori, dintre care aproape 300 vor fi fani ai echipei Romaniei.Lotul pentru acest meci este urmatorul: 1. Florin Nita (Sparta Praga | Cehia, 15/0), 2. Andrei Ratiu (Huesca | Spania, 6/0), 3. Iulian Cristea (FCSB, 3/0), 4. Cristian Manea (CFR Cluj, 16/2), 5. Alexandru Cretu (Universitatea Craiova, 5/0), 6. ... citeste toata stirea