Ce mai canta galeria Politehnicii? Iasul pofteste la "inamici" din Vaslui

Azi, de la ora 17:00, in Copou, are loc un meci amical intre Poli si Sporting Juniorul.Politehnica Iasi pune astazi punct stagiunii 2021-2022, o stagiune de uitat cat mai repede, in care aproape nimic nu a functionat cum trebuie in Copou. Ultimul episod al sezonului va fi meciul amical cu Sporting Juniorul Vaslui, care se va derula in Copou, incepand cu ora 17:00. Adversara iesenilor din testul de azi se situeaza pe locul III, din sase echipe, in play-out-ul Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, ... citeste toata stirea