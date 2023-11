Dupa un parcurs modest in turul sezonului regulat, Politehnica Iasi se pregateste pentru sprintul de final de an, care contine inca sase confruntari, din returul primei parti a campionatului. Teoretic, Poli este avantajata in aceasta perioada, in care va disputa patru meciuri acasa si doua in deplasare.Traseul formatiei antrenate de Leo Grozavu din acest an cuprinde urmatoarele borne: CFR Cluj (acasa), FC Hermannstadt (deplasare), Farul Constanta (acasa), UTA (acasa), Universitatea Craiova ... citeste toata stirea