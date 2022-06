Ce mananca David Popovici: Cum arata meniul zilnic al unui campion mondial la natatie

David Popovici este deja campion in proba de 200 m liber la Campionatul Mondial de Natatie din Budapesta si tinteste un nou aur la 100 m (finala va avea loc miercuri seara). Noua senzatie a natatiei mondiale duce un stil de viata impecabil, reflectat si in alimentele pe care le consuma.David Popovici s-a calificat in finala de la 100 m liber cu primul timp, 47.13 - un nou record mondial la juniori, trecandu-si deja in palamares aurul la 200 m liber.Campionul roman stie ca performanta nu ... citeste toata stirea