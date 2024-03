Ce mesaj a transmis Andrei Nicolescu dupa remiza alba dintre Poli Iasi si Dinamo

Dinamo Bucuresti a remizat cu Poli Iasi, in deplasare, scor 0-0, intr-un meci din cadrul etapei a 29-a din SuperLiga. La scurt timp dupa incheierea partidei din Copou, unul dintre oficialii lui Dinamo a subliniat alegerile neinspirate luate de atacantii "alb-rosii" la finalizare. Andrei Nicolescu, administratorul special al celor de la Dinamo, a sustinut ca formatia din Stefan cel Mare a avut un joc bun in partida cu Poli Iasi.Insa, in acelasi timp, oficialul "Cainilor Rosii" a subliniat ... citește toată știrea