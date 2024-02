Ce mesaj a transmis Simona Halep dupa audierile de trei zile de la TAS

Simona Halep a stat timp de trei zile la Lausanne, acolo unde a fost audiata de judecatorii TAS in cazul sau de dopaj. Sportiva a fost reprezentata de 3 avocati, iar aceasta a tinut sa le multumeasca in mod special pentru munca depusa. "Nu pot divulga detalii despre audiere, dar pot confirma ca aceasta mi-a oferit oportunitatea de a-mi prezenta cazul si doresc sa subliniez ca sunt convinsa de corectitudinea argumentelor mele.Sunt ferma in convingerea ca adevarul va iesi la iveala si se va ... citește toată știrea