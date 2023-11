Mikel Arteta, antrenorul echipei Arsenal, a laudat "agresivitatea si determinarea" jucatorilor sai la meciul cu RC Lens, scor 6-0, de miercuri, care le-a asigurat un loc in optimile de finala ale Ligii Campionilor si primul loc in grupa."Nici macar nu visasem la asa ceva! Am avut ocazia sa ne calificam cu primul loc in grupa si am facut-o intr-un mod convingator in fata unei echipe foarte bune", a declarat antrenorul formatiei Arsenal."Inca de la inceput, echipa a dat dovada de multa ... citeste toata stirea