Ianis Hagi, atacantul echipei nationale a Romaniei, este fericit pentru calificarea la Euro 2024 si crede ca nationala tricolora a ajuns pe merit la turneul final din Germania."Am reusit sa ne calificam in noua meciuri, ceea ce e foarte bine! Suntem fericiti! Am demonstrat ca am fost pregatiti. Golul lor nu a schimbat multe. Stiam ca trebuie sa fim echilibrati. Am gestionat bine momentele si le-am adaptat la situatii, asa cum am facut-o in toata campania. Ne-am continuat planul si a venit si ... citeste toata stirea