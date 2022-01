Ce spune Simona Halep despre finala Australian Open: E visul meu sa ajung acolo

Simona Halep a declarat, marti, in conferinta de presa organizata dupa primul meci jucat la Australian Open, ca visul ei este sa ajunga din nou in finala grand slam-ului de la Antipozi."Primul meci este intotdeauna greu. Am fost foarte nervoasa, dar sunt bucuroasa de modul in care am jucat, de modul in care am fost pe teren. Serviciul meu nu este atat de puternic ca al altor jucatoare care sunt foarte inalte. Nu am simtit ca a fost un mare minus azi. Nu a fost grozav, dar nu a fost nici rau. ... citeste toata stirea