Tehnicianul Jose Luis Mendilibar a declarat, miercuri seara, ca se bucura ca a reusit sa castige cu FC Sevilla trofeul Ligii Europa, desi clubul a trecut printr-o perioada dificila."Ma bucur ca sunt aici, ca am castigat pentru acest club, care trecea prin momente dificile cand am ajuns aici. Cand au marcat, te gandesti ca va fi foarte greu sa marchezi impotriva lor. Egalarea a venit rapid in repriza a doua si ne-a dat puterea de a continua lupta pentru a castiga meciul. Sa ... citeste toata stirea