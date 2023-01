Cea mai buna jucatoare de Counter Strike din lume este o romanca

Ana Dumbrava, absolventa a Colegiului Tehnic Radauti, a primit acest premiu in cadrul galei organizate de HLTV, un prestigios site care acopera toate competitiile importante de CS:GO din lume, care a avut loc pe 14 ianuarie a.c. In cadrul evenimentului, echipa din care Ana face parte, Nigma Galaxy, a fost desemnata echipa feminina a anului.Jucatoarea de esports este absolventa a Colegiului Tehnic Radauti, promotia 2018. Ana Dumbrava a obtinut vara anului trecut titlul de Most Valuable Player ... citeste toata stirea