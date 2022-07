CFR Cluj a fost eliminata la 11 m din Liga Campionilor. "E suparare mare"

Campioana Romaniei, CFR Cluj, a pierdut la lovituri de departajare in fata armenilor de la Piunik. Scorul a fost 2-2 (3-4 la 11 m), iar Petrila si Camora au ratat pentru clujeni.Intr-un meci contand pentru mansa secunda a primului tur preliminar din Liga Campionilor, CFR Cluj a pierdut la lovituri de departajare in fata echipei armene Piunik. Scorul final a fost 2-2 (3-4 la 11 m).Clujenii au marcat primii, prin mijlocasul Adjei-Boateng, in minutul 6, acesta reluand cu capul, in plasa, o ... citeste toata stirea