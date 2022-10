CFR Cluj a invins, in deplasare, Slavia Praga

Echipa CFR Cluj a dispus joi, in deplasare, de formatia ceha Slavia Praga, scor 1-0, intr-un meci contand pentru grupa G din Conference League. CFR ocupa ultimul loc in grupa, cu 4 puncte.Pe Eden Arena din Praga, CFR a inscris unicul gol al intalnirii, prin Janga, in minutul 45, din pasa lui Roger.In grupa G din Conference League toate echipele au cate patru puncte si sunt despartite prin golaveraj. CFR Cluj este clasata pe locul al patrulea in grupa.SLAVIA PRAGA: Kolar - Doudera, ... citeste toata stirea