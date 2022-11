CFR Cluj a reusit sa se califice in play-off-ul pentru optimile Conference League

Formatia CFR Cluj a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Ballkani, in ultima etapa a grupei G a Conference League, si a incheiat grupa pe locul doi, care ii aduce calificarea in play-off-ul pentru optimile competitiei. In cealalta partida din grupa, Slavia Praga si Sivasspor au remizat, scor 1-1. Sivasspor a acces in optimile de finala, terminand grupa pe primul loc.Boateng a inscris in minutul 17, cu un sut din careu. In minutul 32, Malele a fost faultat in careu si ... citeste toata stirea