Chelsea a ajuns la un acord pentru a semna cu mijlocasul formatiei Brighton, Moises Caicedo, pentru o suma record in Marea Britanie, de 115 milioane de lire sterline.Liverpool a convenit vineri un acord de 111 milioane de lire sterline pentru jucatorul ecuadorian in varsta de 21 de ani.Dar preferinta lui Caicedo este Chelsea, care a reusit in cele din urma cu o oferta, dupa ce ... citeste toata stirea