Gruparile Chelsea si Manchester City au ajuns la un acord pentru jucatorul Raheem Sterling, scrie BBC.Acordul este de pana la 50 de milioane de lire sterline, iar Sterling urmeaza sa ajunga la Stamford Bridge cu un contract pe cinci ani, cu o optiune de un an suplimentar.Sterling va trebui sa efectueze vizita medicala inainte de anuntarea oficiala a acordului.Tanarul de 27 de ani mai are un an de contract la City si a ... citeste toata stirea