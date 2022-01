Chinta roiala romaneasca

Cinci romance in turul II la Australian Open. Sorana Cirstea, Irina Begu si Simona Halep au urmat Gabrielei Ruse si Jaquelinei CristianDupa succesele obtinute in prima zi de Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian, ieri a fost randul altor trei fete sa straluceasca pe arenele de la Melbourne. Prima care a intrat pe teren a fost Sorana Cirstea (38 WTA), care a reiterat succesul de anul trecut obtinut in fata Petrei Kvitova (19 WTA), de o maniera mult mai categorica; 6-2, 6-2 in 71 de minute. ... citeste toata stirea