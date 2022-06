Chiriches recunoaste deschis ca a comis doua greseli care au costat echipa

Capitanul nationalei Romaniei, Vlad Chiriches, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Muntenegru, scor 0-2, ca isi asuma intreaga responsabilitate pentru esec."Imi asum intreaga responsabilitate pentru esecul asta. Am facut doua greseli care au costat echipa nationala. Imi pare rau. Imi pare rau pentru jucatori si sper sa nu ii afecteze si sa fie mai bine in Bosnia. Probabil am fost un pic surprinsi de agresivitatea lor. E clar ca nu am facut un joc extraordinar. Cred ca am intrat mult in ... citeste toata stirea