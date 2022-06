Chivu a castigat campionatul in Italia la primul sezon ca antrenor al lui Inter Milano U19

Echipa U19 a clubului Inter Milano, antrenata de Cristian Chivu, a castigat, marti, campionatul Primavera, dupa ce a invins, in finala, cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1), dupa prelungiri si dupa ce a fost condusa cu 1-0, pe AS Roma, campioana sezonului regulat.Au marcat: Casadei '81, Iliev '97 / Vicario '70.Acesta este al zecelea trofeu de campioana a Italiei la aceasta categorie de varsta din istoria clubului "nerro azzuro".Inter a ocupat in sezonul regulat locul 2, cu 64 de puncte, pozitie ... citeste toata stirea