Christoph Daum, fost selectioner al Romaniei: Sunt pe cale de vindecare

Christoph Daum, fost selectioner al Romaniei, a anuntat, intr-un mesaj cu ocazia Sarbatorilor, ca este pe cale sa se vindece de cancer."Va doresc tuturor un Craciun Fericit si toate cele bune in Noul An. In acelasi timp, as vrea sa va multumesc pentru nenumaratele mesaje de incurajare si sustinere din ultimele luni. Acestea mi-au dat putere si incredere si au avut un efect extrem de pozitiv asupra tratamentelor. Sunt pe cale de ... citeste toata stirea