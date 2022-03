Cicaldau a vrut, dar nu s-a putut

Mijlocasul roman a fost coautor la golul marcat de Galatasaray impotriva Barcelonei. Programul sferturilor de finala ale competitiei europenMijlocasul Alexandru Cicaldau a dat o pasa de gol in meciul pe care echipa lui, Galatasaray, l-a pierdut, joi, pe teren propriu, scor 1-2, cu FC Barcelona, in mansa a II-a a optimilor de finala ale Ligii Europa. In tur, scorul a fost 0-0, astfel ca echipa catalana se califica in sferturi. Cicaldau a executat un corner, in urma caruia fundasul Marcao a ... citeste toata stirea