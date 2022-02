Cine este colaboratorul francez al Simonei Halep? A lucrat cu vedete ale tenisului

Simona Halep este fara antrenor in aceste momente dupa ce a renuntat la parteneriatul cu Adrian Marcu si Daniel Dobre. Fosta lidera a ierarhiei WTA va colabora la Dubai si Doha cu un sparring partner de la academia lui Patrick Mouratoglou.In varsta de 25 de ani, Arnaud Restifo este un fost jucator de tenis fara rezultate demne de mentionat. A fost cel mai sus in ierarhia ATP pe locul 1517 (septembrie 2017).Este insa un personaj in care Mouratoglou are incredere, iar de-a lungul timpului a ... citeste toata stirea