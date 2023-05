Echipa de handbal feminin CSM Iasi 2020 a ratat obiectivul anuntat vara trecuta, la Palatul Roznovanu, la prezentarea cu tuse comuniste facuta in prezenta primarului Iasului, Mihai Chirica, promovarea in esalonul de elita.Vineri, echipa municipalitatii locale a pierdut fara drept de apel in primul meci al turneului de promovare in Liga Nationala, de la Brasov, 22-34 (11-15) in fata formatiei Universitatii Bucuresti, Stiinta, si a ramas in ultimul esalon intern.Astfel, banii iesenilor pe ... citeste toata stirea