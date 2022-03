Cine sunt cei 20 de piloti la startul noului sezon de Formula 1, editia 2022

20 de piloti vor fi la startul noului sezon de Formula 1, prima etapa din Marele Circ fiind programata in acest weekend in Bahrain.Printre cei 20 de piloti din acest sezon se numara patru campioni mondiali, Max Verstappen (un titlu), Lewis Hamilton (7), Sebastian Vettel (4) si Fernando Alonso (2), si un debutant, chinezul Guanyu Zhou, de 22 ani.Care sunt echipele si pilotii din acest an in Marele Circ?Alfa Romeo Racing Orlen (monopost Alfa Romeo C42 Ferrari)24. Guanyu Zhou (China), ... citeste toata stirea