Aproximativ 600.000 de fani au iesit in strada sambata si duminica trecuta pentru a asista pe sosea la primele doua etape din Turul ciclist al Frantei, in timp ce peste 106.000 s-au reunit in "fan-zone"-urile din Bilbao, un numar record de spectatori pentru o cursa in afara frontierelor, relateaza agentia EFE.In primele doua etape, aproximativ 600.000 de fani basci au urmarit cursa din strada, transformand debutul ... citeste toata stirea