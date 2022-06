Ciuca: Guvernul a decis sa ii aloce sportivului David Popovici suma de un milion de lei

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca Executivul a decis alocarea sumei de un milion de lei sportivului David Popovici, banii provenind din Fondul de rezerva al Guvernului."Tot astazi, la sedinta de Guvern, am luat decizia de a recunoaste performanta sportivului nostru David Popovici si, in felul acesta, am decis ca, fiind vorba despre o performanta exceptionala, sa avem o recunoastere pe masura si am hotarat sa ii fie alocat din Fondul de rezerva al Guvernului o suma in valoare de ... citeste toata stirea