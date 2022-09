Clarence Seedorf, fostul jucator de la AC Milan, denunta un sistem rasist in fotbal

Fostul fotbalist olandez Clarence Seedorf, care a jucat la AC Milan in perioada 2002-2012, a denuntat "un sistem rasist" in fotbal, relateaza lefigaro.fr."Nu cred ca Italia este o tara rasista. Mereu am crezut ca, dupa douazeci de ani, cunosc putin despre Italia. Sunt oameni rasisti, da, ca peste tot. Dar uneori sistemul este mai rasist decat oamenii. Nu am primit nicio oferta, nici macar una dupa douazeci de ani in Italia. E putin ciudat", ... citeste toata stirea