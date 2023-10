Irina Begu si Ana Bogdan nu au aparut saptamana trecuta pe terenul de tenis, iar cele doua sportive au coborat mai multe pozitii in noul clasament WTA.Astfel, Begu si Bogdan au iesit din Top 70 WTA, in timp ce Sorana Cirstea ramane cea mai buna jucatoare a Romaniei (locul 26).Jucatoare din Romania in clasamentul WTA26. Sorana Cirstea 1765 puncte71. Ana Bogdan 897 (-10 locuri)73. Irina Begu 888 (-7)102. Jaqueline Cristian 674 (+1)185. Gabriela Ruse 399193. Irina Bara 380199. ... citeste toata stirea