Clubul Liverpool FC, scos la vanzare de compania americana care il controleaza din 2010

Compania americana Fenway Sports Group (FSG) a scos la vanzare clubul britanic de fotbal Liverpool FC, potrivit site-ului specializat The Athletic. Goldman Sachs si Morgan Stanley au fost angajate pentru a asista in acest proces.FSG detine si echipa de baseball Boston Red Sox din SUA. Grupul detine Liverpool din octombrie 2010, cand l-a cumparat de la George Gillett Jr. si Tom Hicks.In aceasta perioada, Liverpool l-a numit pe Jurgen Klopp in ... citeste toata stirea