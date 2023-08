Ziua de sambata a fost una excelenta pentru sportivii romani aflati la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania): Catalin Chirila a cucerit medalia de argint la canoe simplu 1.000 metri, iar Ilie Sprincean si Oleg Nuta au obtinut bronzul in proba de canoe dublu 1.000 metri.Catalin Chirila, vicecampion mondial in proba de canoe simplu 1.000 metriDeja campion mondial in proba de 500m, Chirila a fost inregistrat in finala de la 1.000m cu timpul de 3:45.958.Catalin a fost ... citeste toata stirea