CM Natatie: David Popovici a batut un nou record mondial in calificari. A fost mai rapid decat un rus in 2018

David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 metri liber, terminand cursa din semifinala sa pe locul 2 si stabilind un nou record mondial la juniori.Chiar daca a implinit deja varsta de 18 ani, rezultatele obtinute in acest an sunt contorizate si la juniori.Calificat cu al 4-lea timp in faza semifinalelor, sportivul legitimat la CS Dinamo Bucuresti a terminat pe locul doi in semifinala sa (45,91 secunde), fiind devansat doar de francezul Maximme Grousset (45,58