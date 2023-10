Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat joi ca suspenda Comitetul Olimpic Rus "cu efect imediat", dupa ce acesta a decis sa treaca in subordinea sa cinci organizatii sportive din regiunile ucrainene ocupate, a anuntat un purtator de cuvant al CIO, scrie AFP, citata de Agerpres.Aceasta decizie priveaza automat organismul rus de finantare olimpica, dar nu are consecinte asupra posibilei prezente a sportivilor rusi sub un drapel neutru la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, prezenta ... citeste toata stirea