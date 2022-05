Compania Suzuki se retrage din Campionatul Mondial de MotoGP

Suzuki a dat publicitatii, miercuri, un comunicat, in care precizeaza ca doreste sa se retraga din Campionatul Mondial de MotoGP, informeaza marca.com.Compania japoneza spune ca este in discutii cu Dorna, organizatorul Campionatului Mondial, pentru a parasi intrecerea dupa incheierea acestui sezon. In cazul in care aceasta decizie brusca se va materializa, producatorul din Hamamatsu ii va lasa pe pilotii spanioli Alex Rins si Joan Mir fara echipa."Suzuki Motor Corporation discuta cu Dorna ... citeste toata stirea