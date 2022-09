Concursul National de Gimnastica Aerobica "Cupa Iasului" va avea loc duminica la Sala Polivalenta

Clubul Sportiv de Gimnastica GIMNIS Iasi si Federatia Romana de Gimnastica organizeaza, cu sprijinul Primariei Municipiului Iasi, in data de 18 septembrie 2022, intre orele 9.30-20.00, la Sala Polivalenta Iasi, editia a X-a a Concursului National de Gimnastica Aerobica "Cupa Iasului", in care vor intra in competitie peste 180 sportivi apartinand cluburilor sportive afiliate Federatiei Romane de Gimnastica, precum si sportivi din Republica Moldova.Scopul acestei competitii este de a promova si ... citeste toata stirea