Conference League: CFR Cluj a invins pe Slavia Praga. Meciul a fost intrerupt 15 minute

Echipa CFR Cluj a castigat joi meciul de pe teren propriu cu formatia ceha Slavia Praga, scor 2-0, si este lider in grupa G a Conference League, dupa patru meciuri disputate. Meciul a fost intrerupt timp de 15 minute dupa ce un spectator a suferit un stop cardio-respirator.In minutul 11 Muhar a fost faultat in careu, arbitrul Godinho a dictat penalti, iar Deac a deschis scorul pentru CFR Cluj.In minutul 25, meciul a fost intrerupt dupa ce un spectator in varsta de aproximativ 60 de ani a ... citeste toata stirea