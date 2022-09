Conference League: FCSB a pierdut la Londra, cu West Ham, dupa ce a condus pana in minutul 68

Echipa FCSB a pierdut joi seara la Londra, scor 1-3, primul meci din grupele Conference League, cu echipa engleza West Ham UnitedCordea a deschis scorul in minutul 34, din pasa lui Olaru. Bowen a egalat din penalti, in minutul 68. Al doilea gol al gazdelor a fost inscris de Emerson, in minutul 75, iar Michail Antonio a inchis tabela in minutul 90.WEST HAM: Areola - Coufal, Kehrer, Ogbonna (Dawson 90+2), Emerson - Downes, Rice, Lanzini (Paqueta 46) - Cornet (68 ... citeste toata stirea