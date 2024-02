Congresul UEFA ii permite lui Ceferin sa candideze pentru un al patrulea mandat de presedinte

Congresul UEFA a aprobat, joi, la Paris, un amendament care ii permite presedintelui Aleksander Ceferin, care a fost ales pentru prima data in fruntea Confederatiei Europene de Fotbal in 2016, sa candideze pentru un al patrulea mandat in 2027.Dispozitia a fost aprobata cu doua treimi din voturile exprimate, asa cum prevede statutul forului. Textul nu elimina limitarea la trei mandate, una dintre masurile-cheie luate in aprilie 2017 de Ceferin dupa valuri de scandaluri care a dus la restrictii ... citește toată știrea