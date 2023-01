Consortiul britanic Ineos vrea sa achizitioneze clubul Manchester United

Consortiul britanic Ineos, specializat in sectorul chimic si care detine deja cluburile de fotbal Nisa si FC Lausanne-Sport, a formulat o oferta pentru cumpararea gruparii engleze Manchester United, a informat, marti, presa britanica."Am intrat in mod oficial in proces", a declarat un purtator de cuvant al consortiului pentru BBC, adaugand ca grupul lui Jim Ratcliffe a fost in contact cu banca de investitii Raines, insarcinata de proprietarii americani ai Red Devils, familia Glazer, sa ... citeste toata stirea