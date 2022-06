Contre politice pe terenul de rugby. Balaniscu il taxeaza pe Danga, Juravle pe Chichirau

Politehnica Iasi a suferit o noua infringere la scor in Liga Nationala de rugby, singurul esalon intern. Duminica, rugbistii ieseni au cedat acasa, cu 9-69, in fata echipei bucurestene Steaua si vor juca in play-out-ul campionatului.La partida au asistat si mai multi politicieni locali, care au continuat "meciul" la final, pe facebook. Astfel, Bogdan Balaniscu, secretar de stat in Ministerul Mediului, a reamintit ca echipa a fost finantata ca urmare a actiunilor PSD si l-a ... citeste toata stirea