Controlul pozitiv al patinatoarei Kamila Valieva, confirmat. A luat trimetazidina

Patinatoarea rusa Kamila Valieva, castigatoare a medaliei de aur la concursul pe echipe la Jocurile Olimpice de la Beijing duminica, a fost testata pozitiv cu trimetazidina, a anuntat vineri Agentia Internationala Anti-Doping (ITA).Tanara patinatoare, in varsta de 15 ani, a fost testata pe 25 decembrie la Sankt Petersburg, in cadrul Campionatului Rusiei de catre RUSADA, agentia rusa antidoping. Rezultatul nu a fost cunoscut pana pe 8 februarie. Produsul in cauza, trimetazidina, este un ... citeste toata stirea