Cornel Dinu, dupa retrogradarea lui Dinamo: A fost un hazard total, o lipsa de logica flagranta

Cornel Dinu a comentat, in exclusivitate pentru FANATIK, retrogradarea lui Dinamo dupa 1-1 pe stadionul din soseaua "Stefan cel Mare" in returul barajului cu U Cluj."Ce ar mai fi de spus? Mai tragic este ca intrebarea corecta, acum, este ce ar mai fi de facut? ...Nu ma asteptam la un astfel de rezultat, dar ma asteptam la un astfel de joc din partea lui Dinamo. Care a intalnit o echipa de liga a doua, n-a putut s-o invinga si a ajuns in locul ei in liga a doua" - Cornel Dinu."Cu tot ... citeste toata stirea